Milano, 12 apr. (LaPresse) – Non accenna a migliorare la situazione delal viabilità sulla A1, l’Autostrada del Sole, dove intorno alle 16 un tir è andato a fuoco determinando il blocco della circolazione. Alle 18.30, secondo l’ultimo aggiornamento disponibile sul sito di Autostrade per l’Italia, vi sono code per 11 chilometri verso Roma e 5 chilometri di coda all’uscita obbligatoria di Valdarno. In direzione di Firenze, dopo l’uscita obbligatoria ad Arezzo, dove si sono formati 4 km di coda ,proseguire sulla SR 69 fino a Valdarno da dove si potrà rientrare in A1, percorso inverso per chi viaggia in direzione sud.

