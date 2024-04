Milano, 12 apr. (LaPresse) – Condannare all’ergastolo Alessia Pifferi: è la richiesta del pubblico ministero di Milano, Francesco De Tommasi, al termine di oltre 5 ore di requisitoria nel processo alla 38enne imputata di omicidio volontario pluriaggravato per la morte della figlia di un anno e mezzo Diana, abbandonata nella casa di via Parea a Milano il 14 luglio 2022 e trovata priva di vita il 20 luglio. Il pm ha ricostruito tutti i passaggi dell’inchiesta della squadra mobile partita dopo il ritrovamento del cadavere e le fasi del processo. “Non ha avuto il coraggio e ha lasciato che fosse il destino a farlo”, ha detto il pm in chiusura spiegando perché contesta anche l’aggravante della premeditazione oltre a quelle dei futili motivi e del rapporto di parentela.

