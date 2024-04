Madrid (Spagna), 3 apr. (LaPresse/AP) – La Guardia Civil ha riferito che l’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales è stato arrestato al suo rientro in Spagna nell’ambito dell’indagine sullo svolgimento della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita. La Guardia Civil ha dichiarato che Rubiales è stato interrogato dalla polizia all’aeroporto di Madrid dopo essere stato fermato all’uscita dell’aereo che lo ha riportato in patria dalla Repubblica Dominicana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata