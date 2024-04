Washington (Usa), 2 apr. (LaPresse) – La Casa Bianca è “indignata” per l’attacco delle forze israeliane che ha ucciso operatori umanitari di World Central Kitchen. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, osservando tuttavia che non vi è alcuna prova che l’attacco sia stato “deliberato”. Oltre all’indagine preliminare condotta da parte israeliana, Kirby ha affermato che gli Stati Uniti si aspettano “che venga condotta un’indagine più ampia, in modo rapido e completo”. Ha poi sottolineato che i risultati dovrebbero essere “resi pubblici”.

