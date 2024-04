Istanbul (Turchia), 2 apr. (LaPresse/AP) – Sono saliti a 25 i morti in Turchia per l’incendio scoppiato in un night club a Istanbul durante dei lavori di ristrutturazione. Lo riferiscono autorità e media locali. L’agenzia di stampa turca Anadolu riporta che almeno 8 persone sono rimaste ferite, 7 delle quali sono ricoverate in ospedale in condizioni gravi. Il locale, che era chiuso per i lavori di ristrutturazione, si trovava al piano terra di un edificio residenziale di 16 piani nel quartiere di Besiktas, sul lato europeo della città attraversata dal Bosforo. L’incendio è stato spento.

