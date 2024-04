Milano, 1 apr. (LaPresse) – La Russia accusa Israele di aver effettuato un attacco “inaccettabile” contro un edificio diplomatico in Siria. “Condanniamo fermamente questo attacco inaccettabile contro la missione consolare iraniana in Siria”, ha affermato il ministero degli Esteri in una nota. “Chiediamo alla leadership israeliana di fermare gli atti provocatori di violenza armata contro il territorio della Siria e i paesi vicini”, ha aggiunto.

