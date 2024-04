Nuoro, 1 apr. (LaPresse) – Stavano giocando in una casa diroccata alla periferia di Nuoro, nella zona di Badu ‘e Carros, in via Pasquale Dessanay. All’improvviso, il solaio del vecchio edificio è crollato travolgendo i due ragazzini di 14 e 15 anni, Patrick Zola e Ethan Romano, non lasciando loro scampo. L’allarme, da quanto si apprende, è stato dato dalla mamma di uno dei due ragazzini: i vigili del fuoco e i carabinieri sono arrivati immediatamente sul luogo della tragedia insieme al personale del 118, con un’ambulanza medicalizzata di Nuoro e un mezzo di base a Oliena, ma per le due piccole vittime non c’è stato nulla da fare.

