Roma, 29 mar. (LaPresse) – A quanto apprende LaPresse da fonti informate, gli aerei russi intercettati dai caccia italiani nel Mar Baltico, si trovavano nello spazio aereo internazionale, e non in quello della Nato, ma non rispondevano ai segnali radio. Gli Eurofighter, della Task Force Air 4th Wing, rischierata sulla base polacca di Malbork, una volta controllati i velivoli russi, sono poi rientrati alla base.

