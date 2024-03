Milano, 26 mar. (LaPresse) – “La posizione di Hamas dimostra chiaramente che il gruppo non è interessato a continuare i negoziati per arrivare a un accordo, ed è una sfortunata testimonianza del danno della decisione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. È quanto afferma l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, commentando il ritiro della delegazione dai colloqui in corso in Qatar. Lo riporta Ynet. “Hamas ha rifiutato ancora una volta qualsiasi proposta di compromesso americana e ha ripetuto le sue richieste estreme”, ha aggiunto, “Israele non si sottometterà alle richieste deliranti di Hamas e continuerà a lavorare per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra”.

