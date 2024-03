Roma, 24 mar. (LaPresse) – “L’Italia ha sempre mantenuto costante l’attenzione verso la minaccia terroristica, su più fronti. Su quello della sicurezza c’è molta attenzione sul comitato convocato per domani, ma rientra in una ordinaria attenzione. Sul fronte del contrasto al terrorismo l’Italia realizza da anni un contrasto anticipato, con sanzioni penali per chi organizza. Il fronte principale della minaccia non è quello dei gruppi organizzati, quello avvenuto a Mosca noi lo avremmo intercettato, quello più preoccupante è il reclutamento on line, che è molto più insidioso”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano intervenendo a ‘InMezzora’ su Raitre.

