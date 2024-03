Milano, 22 mar. (LaPresse) – “Ora il nemico sta lanciando il più grande attacco al settore energetico ucraino degli ultimi tempi”. È quanto scrive sui social il ministro dell’Energia ucraino German Galushchenko. “L’obiettivo non è solo quello di danneggiarlo, ma di provare di nuovo, come l’anno scorso, a provocare un guasto su larga scala al sistema energetico del Paese”, aggiunge, “purtroppo, ci sono stati colpi e danni agli impianti di produzione di energia, ai sistemi di trasmissione e distribuzione in varie regioni”.

