Milano, 22 mar. (LaPresse) – È stato estradato questa mattina Vincenzo Pasquino, 34enne latitante arrestato in Brasile il 24 maggio del 2021 a Joao Pessoa mentre si trovava insieme al boss della ‘ndrangheta Rocco Morabito, a sua volta estradato a luglio 2022 per scontare 30 anni. Lo comunicano in una nota congiunta le Procure di Torino e di Reggio Calabria. L’estradizione, eseguita oggi dalla Polizia Federale brasiliana che ha consegnato il cittadino italiano nelle mani del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, “si è resa possibile grazie alla ottima collaborazione tra organi diplomatici e giudiziari italiani e brasiliani, seguita in tutte le fasi dalla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo”, si legge nella nota. Pasquino – precisa ancora la nota delle due procure – è stato condannato in via definitiva nel processo penale n. 8715/10 della Dda di Torino mentre risulta indagato, nel procedimento penale nel procedimento penale n. 3886/22 a Reggio Calabria.

