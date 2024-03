Madrid (Spagna), 22 mar. (LaPresse) – “Il ritorno in Spagna di Carles Puigdemont sarà responsabilità esclusiva di Pedro Sanchez”. È quanto riferiscono a LaPresse fonti del Partito popolare, il giorno dopo che l’ex governatore della Generalitat ha annunciato la sua candidatura alle elezioni regionali della Catalogna, anticipate al 12 maggio. “È Pedro Sanchez che sta lavorando attivamente per il ritorno” di Puigdemont, “mentre noi siamo l’unico rifugio costituzionalista esistente in Catalogna”, hanno sottolineato le fonti in riferimento al progetto di legge di amnistia concordato tra i socialisti e i partiti indipendentisti catalani. Secondo il Pp, il Partito socialista catalano ha “abbandonato il campo costituzionalista e si è schierato a favore dell’indipendentismo”. Il Partito popolare “continuerà a denunciare la legge di amnistia che Sanchez sta portando avanti per Puigdemont, in tutte le istituzioni e gli organismi in cui sarà possibile”, aggiungono dal partito, ricordando che recentemente il Pp al Senato, dove detiene la maggioranza, ha sollevato un conflitto di competenze con il Congresso dei deputati per chiedere il ritiro del progetto di legge, poiché secondo i popolari il provvedimento sarebbe una “riforma costituzionale mascherata”.

