Olbia, 21 mar. (LaPresse) – Allarme bomba questa mattina nel tribunale di Tempio Pausania. Stando a quanto si è appreso da fonti del tribunale, una telefonata anonima ha segnalato la presenza di un ordigno all’interno della struttura di via Limbara. Immediate le procedure di evacuazione: tutte le persone presenti in quel momento all’interno della struttura sono state invitate a uscire, mentre su posto è arrivata la polizia. Sarà compito degli artificieri verificare la veridicità della segnalazione. Intanto le udienze sono state sospese e l’edificio interamente sgomberato. L’allarme è scattato a metà mattina di oggi e tutto il personale che si trovava negli uffici e nelle aule d’udienza (magistrati, avvocati e impiegati amministrativi) si è riversato fuori, davanti all’ingresso. Sul posto gli uomini del commissariato di Tempio. Si attendono gli artificieri.

