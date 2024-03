Roma 21 mar. (LaPresse) – “I consulenti del pubblico ministero hanno individuato gravi criticità nella risonanza magnetica dell’encefalo di Andrea Purgatori”. Sono i dubbi, per i quali quali il pm della Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il primo dei quattro medici. Questo particolare è riportato nella richiesta di incidente probatorio e chiarisce il motivo per cui il gip del tribunale di Roma, ha disposto una perizia per stabilire le cause della morte.

