Milano, 21 mar. (LaPresse) – D’ora in poi in Friuli Venezia Giulia sarà sufficiente ottenere il 40 per cento dei voti al primo turno per diventare sindaco nei Comuni con più di 15mila abitanti. Solo se nessuno dei candidati supererà quella soglia si procederà al ballottaggio tra i primi due classificati. Abrogata dunque la soglia della maggioranza assoluta dei voti (50% più 1) necessaria per essere eletti al primo turno, che è in vigore in quasi tutte le altre regioni. È una delle principali novità introdotte dal ddl 15, approvato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale del Fvg. Viene poi introdotta la possibilità di un terzo mandato per i sindaci dei Comuni tra i 5.000 e i 15mila abitanti, sul modello di quanto già avviene in Friuli Venezia Giulia per i municipi tra mille e cinquemila residenti. Al di sotto dei 1000 abitanti, resta la possibilità di un numero illimitato di mandati.

