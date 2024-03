Milano, 20 mar. (LaPresse) – “Ho provveduto a costituire un apposito tavolo di lavoro che ha come precipuo obiettivo redigere un nuovo piano nazionale di governo delle liste d’attesa, che rappresenti uno strumento di indirizzo per le Regioni e per e Province autonome in tema di accesso alle prestazioni sanitarie di gestione dei tempi delle liste d’attesa, con un impegno comune di convergenza su azioni complesse e articolate”. Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, rispondendo a un’interrogazione del Movimento 5 Stelle sul problema delle liste di attesa in ambito sanitario. Per quanto riguarda i sistemi Cup, Schillaci ha evidenziato che “il monitoraggio annuale del collegamento delle agende di tutte le strutture pubbliche e private prosegue incessantemente”. Con l’emanazione di questo nuovo, ha aggiunto il ministro, “si prevede che il monitoraggio debba essere realizzato con un collegamento diretto ai Cup regionali per ottenere dati tempestivi ed oggettivi”.

