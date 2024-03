Roma, 20 mar. (LaPresse) – La Fed “ha deciso di mantenere l’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali al 5,25-5,50 per cento. Nel considerare eventuali aggiustamenti dell’intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali, il Comitato valuterà attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle prospettive e l’equilibrio dei rischi”. E’ quanto si legge in una nota.

