Bruxelles, 19 mar. (LaPresse) – “Questo è anche il momento di un vero cambiamento di paradigma in relazione alla nostra sicurezza e difesa. Per decenni l’Europa non ha investito abbastanza nella sua sicurezza e difesa. Ora che ci troviamo di fronte alla più grande minaccia alla sicurezza dalla Seconda Guerra Mondiale, è giunto il momento di adottare misure radicali e concrete per essere pronti a difenderci e mettere l’economia dell’Ue sul ‘piede di guerra’”. Lo scrive il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ai leader Ue nella lettera di convocazione del Consiglio europeo.

