Roma, 19 mar. (LaPresse) – I probiviri di Confindustria, a quanto si apprende, hanno respinto le richieste di riammissione alla corsa per la presidenza di Antonio Gozzi, escluso dalla competizione dal collegio dei saggi. In una lettera indirizzata agli autori delle missive, i probiviri di viale dell’Astronomia condannano il passo compiuto ritenendolo un danno alla credibilità e all’autorevolezza Confindustriale, anche alla luce dell’eco avuto dalla vicenda sulla stampa e del fatto che le lettere sono state inviate prima di conoscere le valutazioni dei saggi, che saranno verosimilmente rivelate giovedì quando è in programma la riunione con il consiglio generale, nella quale prima Edoardo Garrone e poi Emanuele Orsini potranno illustrare il loro programma. I probiviri parlano anche di “pressioni indebite” e “tentativi di condizionamento” per alterare i meccanismi elettorali. La lettera si conclude con l’auspicio di assicurare “massima serenità” allo svolgimento del prossimo passaggio dell’iter, la riunione di giovedì, punto fondamentale verso la designazione in calendario il 4 aprile.

