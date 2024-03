Roma, 18 mar. (LaPresse) – Sarebbe previsto per oggi un colloquio telefonico tra il presidente americano, Joe Biden, e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riporta The Times of Israel, citando un funzionario israeliano. Il colloquio dovrebbe svolgersi alle 16.30 ora di Israele (le 15.30 in Italia ndr). Una conversazione che avverrà nel quadro delle crescenti tensioni tra il governo israeliano e la Casa Bianca sulla guerra nella Striscia di Gaza.

