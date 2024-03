Roma, 18 mar. (LaPresse) – “È ora” che l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, “la smetta di attaccare Israele e riconosca il nostro diritto all’autodifesa contro i crimini di Hamas”. Lo scrive su X il ministro israeliano degli Esteri, Israel Katz, replicando alle affermazioni di Borrell, secondo cui prima della guerra “Gaza era la più grande prigione a cielo aperto” mentre oggi “è il più grande cimitero a cielo aperto per decine di migliaia di persone e anche un cimitero per molti dei principi più importanti del diritto umanitario”. Israele, ha ricordato Katz, “consente ingenti aiuti umanitari a Gaza via terra, cilo e mare a chiunque sia disposto ad aiutare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata