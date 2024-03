Roma, 18 mar. (LaPresse) – Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha lanciato un appello alle organizzazioni internazionali, in particolare alle istituzioni delle Nazioni Unite, affinché venga fermato “il massacro israeliano in corso contro i malati, i feriti, gli sfollati e le squadre mediche all’interno del Complesso ospedaliero di al-Shifa” a Gaza City. In precedenza lo stesso dicastero aveva avvertito che circa 30mila persone, tra cui civili sfollati, pazienti feriti e personale medico, sono intrappolate all’interno dell’ospedale attaccato dalle forze israeliane.

