Roma, 13 mar. (LaPresse) – Almeno cinque persone sarebbero morte a seguito di un bombardamento israeliano avvenuto vicino a un deposito dell’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata