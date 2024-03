Roma, 11 mar. (LaPresse) – Papa Francesco “si è espresso in favore dei negoziati” per porre fine alla guerra in Ucraina e “l’idea di cui parlava è abbastanza comprensibile”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando in conferenza stampa le parole del Pontefice che, durante un’intervista alla radiotelevisione svizzera ha elogiato chi “ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare”. Lo riporta la Tass. “Sapete – ha proseguito Peskov – che anche” il presidente russo, Vladimir Putin, “ha ripetutamente parlato della nostra disponibilità e apertura a risolvere i nostri problemi attraverso i negoziati, e questa è la via preferita”. Purtroppo, ha aggiunto, “le dichiarazioni del Papa e quelle di altre parti, comprese le nostre, sono state recentemente accolte con un rifiuto assolutamente duro da parte del regime di Kiev”.

