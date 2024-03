Milano, 11 mar. (LaPresse) – “Siamo sulla strada verso la vittoria totale. Sulla strada per questa vittoria, abbiamo già eliminato il numero quattro di Hamas. Tre, due e uno sono in arrivo”. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un messaggio video, pubblicato sui social. “Sono tutti morti, li raggiungeremo tutti”, aggiunge. Con l’espressione “numero 4”, Netanyahu si riferisce al vice leader politico di Hamas, Saleh al-Arouri. Le sue parole arrivano mentre Israele sta indagando sulla sorte del numero tre di Hamas, Marwan Issa, vice capo dell’ala militare, che secondo quanto riferito è stato preso di mira in un attacco aereo ieri mattina presto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata