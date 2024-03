Milano, 11 mar. (LaPresse) – Diversi servizi statali francesi sono oggetto di attacchi informatici “le cui modalità tecniche sono classiche ma l’intensità non ha precedenti”. È quanto ha appreso l’emittente Bfmtv dal governo, che precisa che “molti servizi ministeriali sono stati presi di mira”. L’attacco è in corso da domenica, secondo una fonte governativa. “Ieri sera è stata attivata un’unità di crisi per mettere in campo contromisure e garantire la continuità dei servizi informatici”, precisa il governo, “in questa fase, l’impatto di questi attacchi è stato ridotto per la maggior parte dei servizi e l’accesso ai siti statali è stato ripristinato”. La Direzione interministeriale per il digitale (Dinum) e l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei sistemi informativi (Anssi) “continuano a implementare misure di filtraggio finché questi attacchi non saranno terminati”.

