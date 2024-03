Milano, 11 mar. (LaPresse) – In Europa “la soluzione è von der Leyen? Io sono orgogliosamente alleato di Giorgia Meloni in Italia, ma” quelli che sono al governo “in Europa non hanno mosso un dito per quattro anni e mezzo” sull’immigrazione. “C’è un partito che si chiama +Europa. Se io non fossi Lega, mi presenterei con ‘+ Italia’ e ‘- Europa’. Non posso governare in Europa con chi l’ha disastrata in questi vent’anni”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata