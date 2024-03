Milano, 11 mar. (LaPresse) – “Da che gli italiani hanno scelto questo nuovo governo, ci sono state 7 elezioni regionali, ne abbiamo vinte 6 su 7. Sarebbe stato un trionfo se avessimo fatto 7 su 7. L’Abruzzo? Come segretario della Lega, questa è la riprova che è un partito seguito e scelto da Nord e Sud. Abbiamo preso 43mila voti e Marsilio ha vinto per 43mila voti. Certo, il mio obiettivo è prenderne sempre di più ma siamo determinati anche in Abruzzo. Vuol dire che unire il Paese ha premiato”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata