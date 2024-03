Milano, 9 mar. (LaPresse) – “In questa fase, Hamas sta irrigidendo la sua posizione come se non fosse interessato a un accordo, e cerca di infiammare la regione durante il Ramadan a spese della popolazione palestinese della Striscia di Gaza”. È quanto afferma il Mossad in una dichiarazione resa nota dall’ufficio del primo ministro israeliano e riportata dal Times of Israel. La dichiarazione aggiunge che il direttore dell’agenzia di spionaggio israeliana, David Barnea, ha incontrato ieri il capo della Cia, Bill Burns, “come parte dell’incessante sforzo per portare avanti un altro accordo per la restituzione degli ostaggi”. Il Mossad precisa che “i colloqui e la cooperazione con i mediatori continuano continuamente nel tentativo di ridurre le lacune e portare avanti gli accordi”.

