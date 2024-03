Milano, 9 mar. (LaPresse) – Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha lanciato un appello alle “capitali globali che sostengono l’occupazione in modo che possano fare pressione su Israele affinché fermi questa atroce guerra contro Gaza”. Lo ha detto poco prima dell’inizio del mese di Ramadan, previsto per domani, secondo quanto riporta Al Jazeera. Haniyeh ha anche esortato le nazioni arabe e musulmane a “lavorare a livello politico, legale e diplomatico per fermare l’assalto al nostro popolo”. “Sono urgentemente necessari aiuti umanitari per il popolo palestinese e Israele deve aprire i valichi di terra e porre fine all’assedio della Striscia di Gaza”, ha aggiunto.

