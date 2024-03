Roma, 4 mar. (LaPresse) – “Una grande vittoria per l’America”. Così l’ex presidente Donald Trump ha commentato su Truth la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha ammesso la sua candidatura nelle primarie repubblicane in Colorado, bocciando la sentenza della corte suprema del Colorado secondo cui il tycoon non potrebbe partecipare alle elezioni presidenziali per il presunto ruolo svolto nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata