Roma, 4 mar. (LaPresse) – Tutto esaurito in una manciata di ore per il bonus patente autotrasporto. Il click day era partito alle 12 di oggi ma visitando ora la piattaforma del ministero delle infrastrutture e dei trasporti compare l’avviso che il plafond – 4,9 milioni di euro – è esaurito. Il bonus è destinato a giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci e copre l’80%, fino ad un massimo di 2.500 euro, della spesa per la formazione necessaria per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli per autotrasporto di persone e di merci.

