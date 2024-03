Parigi (Francia), 4 mar. (LaPresse/AP) – Con 780 voti favorevoli e solo 72 contrari, il Parlamento francese ha approvato il disegno di legge che sancisce l’inserimento del diritto di aborto nella Costituzione del Paese transalpino. Entrambi i rami del Parlamento, l’Assemblea Nazionale e il Senato, hanno già adottato un disegno di legge che modifica l’articolo 34 della Costituzione francese per garantire il diritto della donna a interrompere volontariamente la gravidanza. Festeggiamenti in tutto il Paese con gli attivisti per i diritti della donna che attendevano l’approvazione della misura promessa dal presidente francese, Emmanuel Macron, come risposta alla revoca del diritto di aborto decisa dai giudici di alcuni Stati Usa.

