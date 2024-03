Torino, 1 mar. (LaPresse) – Alle loro spalle è stata accesissima la sfida per il terzo gradino del podio, con la francese Celia Perillat Pessey capace di spuntarla con un ritardo di 32″57, superando le azzurre Alba De Silvestro, quarta a 34″22, e Giulia Murada, quinta a 36″87. Davvero ottima anche la prova di Giulia Compagnoni e Lisa Moreschini, classificatesi rispettivamente in settima e ottava posizione con un gap di 1’30″20 e 1’51″02 da Dreier; a seguire Noemi Junod è 16esima a 3’13 e Katia Mascherona 21esima a 3’55. Sabato 2 marzo la tappa di Schladming si completa con la prova sprint disegnata in notturna.

