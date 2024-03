Washington (Usa), 1 mar. (LaPresse) – “Il presidente Joe Biden considera la premier Giorgia Meloni “una buona amica e un alleato forte che condivide tanti interessi, preoccupazioni e sfide che glli Stati Uniti si trivano ad affrontare”. Così il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, nel corso di un briefing con i corrispondenti italiani negli Stati Uniti, al termine dell’incontro alla Casa Bianca tra i due leader. La premier Meloni, ha proseguito il funzionario, è stata “senza dubbio una leader forte quando si è trattato di sostenere l’Ucraina e siamo grati per la sua leadership”. Gli Stati Uniti, ha concluso, “sono grati per la forza che ha dimostrato”.

