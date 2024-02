Roma, 29 feb. (LaPresse) – Le truppe russe impegnate nella guerra in Ucraina “non si ritireranno, non ci deluderanno e non ci tradiranno”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, parlando all’Assemblea federale. Lo riporta Ria Novosti. “Quando guardo a queste persone meravigliose, che a volte sono ragazzi molto giorvani”, ha spiegato Putin riferendosi ai soldati di Mosca sul fronte ucraino, “senza alcuna esagerazione posso dire che il mio cuore è pieno di orgoglio per la nostra gente e per loro, che non si ritireranno, non ci deluderanno e non ci tradiranno”.

