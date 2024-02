Milano, 29 feb. (LaPresse) – Vincenzo Saponara, avvocato della senatrice a vita, Liliana Segre, ha depositato oggi la querela annunciata il 7 febbraio scorso all’indirizzo di Elena Basile, l’ex ambasciatrice che in un video sui social disse: “Cara signora Segre, possibile che sia tormentata solo dal pensiero dei bambini ebrei? I bambini palestinesi non la toccano?”. Lo conferma a LaPresse il legale di Segre, che ha deciso tramite l’avvocatessa Daniela De Pasquale di rivalersi anche in sede civile con l’invio di una diffida con una richiesta di rimozione dei video ritenuti diffamatori e di risarcimento dei danni che, se ottenuto, sarà devoluto in beneficenza.

