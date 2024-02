Roma, 29 feb. (LaPresse) – “Per essere indipendenti bisogna avere l’energia ma anche l’attitudine a non dire di no a qualsiasi cosa”. Lo ha detto l’ad di Eni, Claudio Descalzi, al convegno sull’indipendenza energetica organizzato alla Camera di Forza Italia. Ad esempio, “il nucleare è qualcosa a cui non possiamo dire no, lo abbiamo fatto per troppo tempo”, ha chiosato Descalzi, riferendosi soprattutto al nucleare di ultima generazione.

