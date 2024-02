Milano, 29 feb. (LaPresse) – “Le tragiche morti a Gaza richiedono un immediato cessate il fuoco per favorire più aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili. Chiediamo con forza a Israele di tutelare la popolazione a Gaza e di accertare, con rigore, fatti e responsabilità”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un post sul social X, commentando la morte di oltre 100 civili in attesa degli aiuti umanitari a Gaza City.

