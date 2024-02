Roma, 29 feb. (LaPresse) – E’ prevista per le 16.15 locali (le 22.15 in Italia ndr) una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla crisi in Medioriente. Lo si apprende dal programma delle riunioni del Consiglio pubblicato sul portale web delle Nazioni Unite. La riunione arriva a seguito della strage di Gaza City, nella quale decine di civili palestinesi in attesa della distribuzione degli aiuti umanitari sono morti. Hamas ha accusato le forze israeliane di aver aperto il fuoco sui civili, mentre secondo Tel Aviv la maggior parte delle vittime sarebbe stata provocata dalla calca.

