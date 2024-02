Roma, 29 feb. (LaPresse) – Tel Aviv sta compiendo ogni sforzo per ottenere il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas ma è “troppo presto” per sapere se l’accordo pianificato andrà a buon fine. Lo ha detto in conferenza stampa il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, citato da The Times of Israel. In ogni caso, ha proseguito, “non capitoleremo di fronte richieste deliranti di Hamas”. “Siamo determinati” a liberare tutti gli ostaggi, “con o senza” accordo.

