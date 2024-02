Roma, 29 feb. (LaPresse) – “Le nuove e numerose vittime civili impongono di intensificare immediatamente gli sforzi sui negoziati in atto per creare le condizioni per un cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi”. Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo la strage dei palestinesi in fila per aiuti umanitari avvenuta nella Striscia di Gaza.

