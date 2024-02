Roma, 29 feb. (LaPresse) – Durante la consegna degli aiuti umanitari si è verificato “un raduno violento” nel corso del quale i palestinesi hanno cominciato “a saccheggiare le attrezzature”. Lo fanno sapere le forze israeliane di difesa (Idf), in merito all’attacco contro la folla in attesa di aiuti costato la vita a decine di civili (104 secondo il locale ministero della Sanità) nel sud di Gaza City. Lo riporta The Times of Israel. “Durante l’incidente, decine di abitanti di Gaza sono rimasti feriti a causa di spinte e calpestati”, afferma l’Idf, aggiungendo che sull’evento sono in corso accertamenti. A seguito dell’incidente, spiega una fonte militare israeliana, una parte della folla avrebbe iniziato a spostarsi verso le truppe di Tel Aviv incaricate di coordinare i camion umanitari “mettendole in pericolo”.

