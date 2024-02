Roma, 29 feb. (LaPresse) – “Il segretario generale” delle Nazioni Unite “condanna l’incidente di oggi nel nord di Gaza in cui, secondo quanto riferito, più di un centinaio di persone sono state uccise o ferite mentre cercavano aiuti salvavita. I civili disperati di Gaza hanno bisogno di aiuto urgente, compresi quelli del nord assediato dove le Nazioni Unite non sono state in grado di fornire aiuti per più di una settimana”. Lo afferma il portavoce di Guterres, Stéphane Dujarric. Guterres, prosegue la dichiarazione, “ribadisce la sua richiesta per un immediato cessate il fuoco umanitario e per il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Ancora una volta chiede misure urgenti affinché gli aiuti umanitari fondamentali possano arrivare dentro e attraverso Gaza, a tutti coloro che ne hanno bisogno”.

