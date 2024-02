Roma, 29 feb. (LaPresse) – E’ salito 104 morti dell’attacco israeliano nel quale è stata colpita una folla di persone in attesa degli aiuti umanitari nel sud di Gaza City. Lo afferma il locale ministero della Sanità, citato da Al Jazeera, sottolineando che il numero delle vittime potrebbe aumentare nelle prossime ore. Gli operatori sanitari non sono in grado di far fronte al numero di feriti gravi, la maggior parte dei quali ha subito lesioni nella parte superiore del corpo.

