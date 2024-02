Roma, 29 feb. (LaPresse) – Leonardo ha realizzato nel 2023 ordini per 17,9 miliardi (+3,8% vs 2022), al di sopra della Guidance, con un book-to-bill pari a 1,2, e ricavi a15,3 miliardi di euro (+3,9% vs 2022), in linea con la Guidance, che riflettono la crescita di tutte le Divisioni. E’ quanto si legge in una nota sui risultati preliminari del 2023, esaminati oggi dal Cda.

