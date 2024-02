Milano, 28 feb. (LaPresse) – Con 88 voti favorevoli, nessun contrario e 65 astensioni, l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl Sicurezza personale scolastico, recante ‘Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico’.

