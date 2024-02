Roma, 28 feb. (LaPresse) – Il 25 marzo è in programma l’approdo in Aula alla Camera della mozione di sfiducia nei confronti del vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, sottoscritta dai partiti di opposizione, per i rapporti della Lega con il partito Russia Unita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata