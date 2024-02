Milano, 28 feb. (LaPresse) – “Nessuno di quelli che non hanno alzato la testa nei confronti di Salvini. Dunque, la scelta va fatta tra ‘partigiani’, tra gente che ha lottato per poter cambiare le cose. Quelli che sono stati con lui, per me, non sono credibili. Io sono socio fondatore della Lega Nord e non voglio più delegare nessuno, perché quelli che hanno governato ultimamente hanno tradito il pensiero iniziale della Lega. Purtroppo, bene o male le cose sono andate così”. Così a LaPresse Giuseppe Leoni, tra i fondatori del Carroccio con Umberto Bossi, risponde alla domanda se preferirebbe Luca Zaia o Massimiliano Fedriga in caso di cambio di leadership nella Lega.

